'Les Echos': Politicamente intimidado, Temer se esforça diante dos investidores

O jornal Les Echos traz nesta quarta-feira (31) uma matéria sobre a estratégia de Michel Temer para permanecer na presidência.

Sob o título "Politicamente intimidado, Temer se esforça diante dos investidores", o diário afirma que em reunião do presidente com cerca de 800 empresários de mais de 40 países em São Paulo, na pauta das discussões, as reformas do governo, a modernização do Estado e o crescimento foram amplamente destacados, nenhuma palavra foi dita sobre os escândalos de corrupção que colocam em risco a autoridade de Temer há cerca de quinze dias.

Segundo a reportagem, Temer insiste que não tem "nenhuma vontade de renunciar". Para Les Echos, o que se pode sentir do discurso do presidente é a necessidade de mostrar que há um piloto dentro do avião, e no caso o avião é o país. O presidente garante que é capaz de continuar governando e colocando as reformas em prática, mas também comenta que é natural que os investidores que leem as notícias dos últimos dias, se perguntem o que vai acontecer.

Les Echos acrescenta que para mostrar solidez, o governo lançou, durante o evento, um fundo de investimento de 20 bilhões de dólares entre o Brasil e a China, que tem 75% do capital inicial avançado pelo país asiático.

> > Les Echos