'Le Parisein': Interrogado pela Justiça, Temer está "por um fio"

Matéria publicada nesta quarta-feira (31) pelo jornal Le Parisien relata que o Supremo Tribunal Federal autorizou no dia anterior que o presidente Michel Temer seja interrogado no inquérito em que é investigado com base nas delações premiadas dos donos da empresa JBS.

A reportagem diz que este é mais um golpe para Michel Temer e destaca o fato de estar presente na investigação que desencadeou "uma verdadeira tempestade política no país".

O diário informa que Edson Fachin, o relator da operação "lava jato" no STF, ordenou que o interrogatório seja "feito por escrito", acrescentando que o Sr. Temer terá 24 horas para responder às perguntas destinadas a ele.

Para Le Parisien, o mandato do presidente brasileiro "está por um fio" e a população, castigada pela crise e por um índice de desemprego superior a 14%, está exausta da repetição de escândalos de corrupção que envolvem toda a classe política do país.

O texto lembra que a operação lava jato, iniciada há três anos, revelou uma vasta rede de corrupção orquestrada por empresas de construção de plataforma de compras sistematicamente, incluindo a Petrobras e a Odebrecht. Esta investigação já tem dezenas de líderes empresariais e políticos de todos os setores atrás das grades, finaliza Le Parisien.

