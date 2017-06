Lava Jato: TRF4 confirma condenação de André Vargas e mais dois réus

A 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou nesta quarta-feira (31) a condenação criminal do ex-deputado federal André Luiz Vargas, do irmão dele Leon Denis Vargas Ilário e do publicitário Ricardo Hoffmann, condenados pela 13ª Vara Federal de Curitiba nos autos da Operação Lava Jato.

Eles foram condenados por corrupção e lavagem de dinheiro. Vargas, que havia sido condenado em primeira instância a 14 anos e 4 meses de reclusão, teve a pena reduzida em seis meses, ficando com 13 anos, 10 meses e 24 dias.

Leon Vargas Ilário também teve a pena reduzida em seis meses e passou de 11 anos e 4 meses para 10 anos e 10 meses. Hoffmann teve a pena aumentada de 12 anos e 10 meses para 13 anos e 10 meses e 24 dias.

O julgamento da apelação criminal ocorreu nesta tarde e o acórdão será publicado nos próximos dias, tendo em vista que houve divergências parciais entre os magistrados.

O colegiado é formado pelos desembargadores federais João Pedro Gebran Neto, relator dos processos da Operação Lava Jato no tribunal, Leandro Paulsen, revisor, e Victor Luiz dos Santos Laus.