J&F fecha maior acordo de leniência da história por R$ 10 bi

A J&F, dona da JBS, fechou um acordo de leniência nesta terça-feira (30) e irá pagar multa de R$ 10,3 bilhões em 25 anos, segundo o Ministério Público Federal (MPF). O documento deve ser assinado nos próximos dias após a conclusão das discussões de cláusulas.

O acordo envolve fatos aputados nas operações Sepsis, Greenfield, Cui Bono, Bullish e Carne Fraca. Do valor a ser pago, R$ 8 bilhões irão para a Funcef (25%), Petros (25%), BNDES (25%), União (12,5%), FGTS (6,25%) e Caixa Econômica Federal (6,25%). Já os outros R$ 2,3 bilhões serão pagos por meio de projetos sociais na área da educação, saúde e prevenção da corrupção.

Apesar de fixado em 25 anos, neste período os valores serão corrigidos pelo Índica de Preços ao Consumidos Amplo (IPCA). Com isso, a projeção é de que o total da multa chegue a R$ 20 bilhões. Os pagamentos serão realizados pela holding controladora e devem começar a ser feitos em dezembro deste ano.

O total estipulado representa 5,62% dos faturamento livre de impostos registrado pelas empresas dos irmãos Joesley Batista e Wesley Batista em 2016, que foi de R$ 183 bilhões. O valor da multa é o maior da história, segundo o MPF do Distrito Federal. De acordo com o Ministério Público Federal, o percentual de multa por faturamento é equivalente à média de outros quatro acordos firmados no âmbito da Laja Jato.

O valor a ser pago seria de R$ 33,6 bilhões, mas a Lei Anticorrupção prevê descontos de até dois terços do valor para quem é colaborador. O total representa mais que a soma do que será pago pela Odebrecht, Brasken, Andrade Gutierrez e Camargo Corrêa.