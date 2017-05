Drauzio Varella nega participação em comitê formado por Doria para lidar com a Cracolândia

O médico Drauzio Varella publicou no Facebook no início da noite desta terça-feira (30), que não vai fazer parte de um comitê para assessorar as medidas do prefeito João Doria (PSDB) para lidar com a região conhecida como Cracolândia, em São Paulo.

O profissional afirma que, em encontro com o secretário estadual da Saúde, David Uip, teria sugerido ideias para resolver o problema, mas que não teria recebido convite para integrar um comitê e tampouco teria aceitado, alegando incapacidade técnica e falta de tempo disponível.

“Não recebi convite formal para fazer parte de um comitê com essas funções. Caso recebesse, não aceitaria: não tenho preparo técnico nem tempo livre para um trabalho dessa natureza”, afirmou em vídeo. “Para colaborar com sugestões, estou à inteira disposição. Fazer parte de um comitê oficial, não. Não tenho a menor condição”, disse.

O médico publicou o vídeo em resposta a uma reportagem da agência Estadão Conteúdo, que afirma que os médicos Anthony Wong, Drauzio Varella e Wagner Gattaz teriam sido os três nomes escolhidos pelo governo de São Paulo e pela Prefeitura para formar um “comitê de notáveis”, que iria assessorar os programas estadual Recomeço e municipal Redenção no combate ao uso de drogas, com foco inicial na região da Nova Luz, no centro da capital paulista.

O médico já havia feito a declaração em entrevista à Folha de S. Paulo. Na entrevista, Varella critica a gestão Doria pelas ações realizadas no local, conhecido por ser frequentado por viciados em crack. “Estou vendo ações atabalhoadas. O que aconteceu ali na cracolândia foram medidas que pareciam não obedecer a nenhum planejamento detalhado, sem organização necessária, feita às pressas”, afirmou.

Ele também afirmou “que não é possível acabar com a Cracolândia”. “A Cracolândia não é causa de nada, é consequência de uma ordem social que deixa à margem da sociedade uma massa de meninos e meninas nas periferias nas cidades brasileiras, sem qualquer oportunidade”, disse o médico.