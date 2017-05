Serraglio recusa Ministério da Transparência e tira foro de Loures

O ex-ministro da Justiça, Osmar Serraglio, decidiu que não vai aceitar o convite do governo para assumir o Ministério da Transparência. O recado teria sido dado a integrantes da bancada do PMDB na Câmara dos Deputados, na manhã desta terça-feira (30).

No domingo (28), Michel Temer anunciou a saída dele da pasta da Justiça e a posse de Torquato Jardim, então ministro da Transparência, para o cargo. Com isto, haveria uma troca de cadeira entre os dois. Era esperada uma confirmação de Serraglio ainda na segunda-feira (29). O Diário Oficial também não tinha oficializado a troca de cadeiras entre ministérios.

Serraglio reassume mandato de deputado, atualmente ocupado pelo suplente Rocha Loures

Serraglio estava à frente do Ministério da Justiça desde março deste ano, e agora retoma seu mandato de deputado federal pelo PMDB do Paraná, ocupado pelo suplente Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR), citado nas delações da JBS. Loures foi gravado recebendo uma mala de dinheiro, devolvida recentemente à Polícia Federal. No sábado, surgiu a notícia de que Loures teria iniciado acordo de delação, o que complicaria a situação de Michel Temer.

Há ainda a leitura de que a perda da prerrogativa de foro privilegiado estimularia Loures a fechar o acordo de delação premiada com a PGR.

Mesmo sem prerrogativa de foro, entretanto, o caso se Loures permaneceria no STF, já que o processo dele é atrelado ao de Temer.

