Secretário de Doria ameaça agente cultural: "Vou quebrar sua cara"

O secretário municipal de Cultura de São Paulo, André Sturm, ameaçou agredir o agente cultural Gustavo Soares, de 25 anos, nesta segunda-feira (29), durante uma reunião na Secretaria para discutir a renovação de uma parceria entre a Prefeitura e um coletivo cultural do qual Gustavo faz parte.

O desentendimento teve início quando Sturm anunciou que a Prefeitura não vai mais manter um contrato celebrado pela gestão anterior, de Fernando Haddad (PT), que garantia ao coletivo R$ 16 mil por mês. A contrapartida da gestão Doria é regularizar a ocupação do edifício, que estava abandonado até a chegada do coletivo.

No áudio, gravado pelo próprio agente cultural, Gustavo afirma que a situação do coletivo vai ficar mais complicada e critica o poder público por não estar fazendo muita coisa. O secretário reage, com a ameaça de expulsar o coletivo do prédio, caso a proposta da Prefeitura não seja aceita. André Sturm continua com as agressões e chama o discurso dos agentes culturais de "babaca" e diz que Gustavo é "um chato".

Secretário municipal de Cultura, André Sturm, e o prefeito de São Paulo, João Doria

Chamado de "desequilibrado" pelo agente cultural, o secretário de Doria reage: "Desequilibrado é você. Se falar mais alguma coisa eu vou quebrar a sua cara!”. Na sequência, Sturm dá ordem para sua equipe fechar o prédio. “Avisa para fechar o prédio. Lacrar. Acabou a molecagem. Vai arranjar outro lugar para fazer gracinha (...) Você invadiu um lugar e achou que é seu porque invadiu. Você é um invasor e será devidamente expulso. Devidamente expulso. Passar bem”. A reunião, então, é imediatamente encerrada.

Em nota, o Movimento Cultural Ermelino Matarazzo lembrou do papel de coletivos culturais em prol da arte, sobretudo na periferia de São Paulo, e das transformações que podem "fazer acontecer nas bordas da cidade, onde investimentos públicos - principalmente neste gestão - estão escassos e sem respostas contundentes".