Operação da PF desarticula quadrilha que fraudava imposto de renda em Minas

A Polícia Federal (PF) e a Receita Federal deflagraram nesta terça-feira (30) a Operação Date a Cesare, cujo objetivo é desarticular uma quadrilha especializada em fraudar as declarações de imposto de renda de pessoas físicas em Minas Gerais. Foram cumpridos dois mandados de prisão temporária.

Também houve determinações judiciais de bloqueio de contas e sequestro de imóveis em Belo Horizonte. No interior do estado, foi realizada a apreensão de computadores, documentos, veículos e outros bens vinculados ao crime.

De acordo com a PF, mais de 300 pessoas estão envolvidas no esquema. Um dos integrantes do grupo era contador de algumas construtoras e informava vínculos de emprego falsos na declaração de imposto de renda retido na fonte, documento que as empresas entregam anualmente à Receita Federal. Em seguida, a quadrilha inseria dados falsos nas declarações de pessoas físicas buscando obter as restituições indevidas.

O nome das construtoras não foi divulgado porque, a princípio, a fraude pode ter ocorrido sem conhecimento de seus proprietários. As investigações tiveram início a partir da análise de informações fornecidas à Receita Federal em 2011. Já foi detectado um prejuízo de R$1,7 milhão. A PF estima que, ao todo, podem ter sido subtraídos dos cofres públicos mais de R$12 milhões.

Os envolvidos poderão responder por crimes contra a ordem tributária, formação de quadrilha, falsidade ideológica e falsificação de documentos. Os beneficiados com as restituições indevidas ainda podem pagar uma multa de até 150% do valor.