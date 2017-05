Nevoeiro cancela dez voos no Aeroporto de Congonhas

O Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, registrou até as 11h desta terça-feira (30) dez voos cancelados, de acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Segundo as informações, o aeroporto abriu às 6h operando por instrumentos para pousos e decolagens devido ao grau de visibilidade reduzido.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a capital paulista amanheceu com céu encoberto, baixa visibilidade por conta da formação de neblina e garoa em várias regiões da cidade. Durante a madrugada, os termômetros registraram média de 16ºC. A manhã terminou com nuvens e temperatura na marca dos 17º e índices de umidade acima de 75%.

O tempo fechado e a ocorrência de chuviscos isolados não deixam a temperatura subir muito durante a tarde. A máxima esperada é de 21°C, com ligeira sensação de frio em função dos ventos úmidos que sopram do oceano.

Rio de Janeiro

As operações também são afetadas pelo nevoeiro que atingiu o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, esta manhã.

Segundo a Latam Airlines Brasil, em virtude das condições meteorológicas adversas no aeroporto de Santos Dumont, 14 voos da companhia com origem ou destino ao terminal foram cancelados. “A companhia esclarece que não está medindo esforços para prestar a assistência aos passageiros. A empresa reitera ainda que a segurança é um valor imprescindível e, sobretudo, todas as suas decisões visam garantir uma operação segura”.

A Avianca informou que, por conta do nevoeiro no Rio de Janeiro, a companhia cancelou dois voos do Aeroporto de Congonhas para o Santos Dumont, e dois voos foram cancelados no sentindo contrário. Foram registrados quatro voos atrasados de Santos Dumont para Congonhas e três de Congonhas para o Aeroporto Santos Dumont.

A empresa Gol não informou quantos voos foram cancelados devido ao nevoeiro. A Azul disse que não tem voos na rota Rio de Janeiro – São Paulo.