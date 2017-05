Ministério garante repasse de recursos para ações emergenciais em AL e PE

Em reunião nesta terça-feira (30), em Brasília, com os governadores de Alagoas, Renan Filho, e de Pernambuco, Paulo Câmara, o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, assegurou que haverá repasse de recursos para ações emergenciais nos estados que sofrem com estragos causados pelas chuvas. O ministro reconheceu a situação de emergência em municípios de Alagoas e Pernambuco.

O reconhecimento federal será publicado por procedimento sumário no Diário Oficial da União de amanhã (31) e o aporte financeiro poderá ser liberado ainda esta semana, de acordo com o ministério. Cerca de R$ 30 milhões devem ser aplicados nas medidas de apoio federal.

Entre as ações previstas estão recursos para a instalação de hospitais de campanha do Exército, aquisição de kits de ajuda humanitária, auxílio às famílias desabrigadas, contratação de maquinários para limpeza das vias públicas e ações de recuperação de danos nas regiões mais afetadas pelas fortes chuvas.

O grande volume de chuvas que caiu em Pernambuco no fim de semana causou enchentes e transtornos em mais de 20 municípios e afetou também o sistema de abastecimento de água do estado. Na capital alagoana, Maceió, as fortes chuvas provocaram mortes por soterramento e deixaram centenas de pessoas desalojadas.