Justiça de São Paulo proíbe ações de João Doria na Cracolândia

A Justiça de São Paulo proibiu o prefeito João Doria (PSDB) de realizar busca e apreensão de dependentes químicos na região da Cracolândia e de promover internação compulsória. A decisão desta terça-feira (30), do desembargador Dimas Borelli Thomaz, da 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, reitera uma decisão provisória do desembargador Reinaldo Miluzzi, no último domingo (28).

A ação civil pública em andamento na 7ª Vara foi proposta pelo Ministério Público contra a Fazenda do Estado de São Paulo em 2012, para que a Polícia Militar não pudesse empregar ações que causassem situação vexatória ou desrespeitosa contra usuários. Para o desembargador Dimas Borelli, “não há mínima identidade entre as pretensões”. “A intervenção da Municipalidade não tem pertinência subjetiva, tampouco pertinência objetiva autorizante de estar no processo, ainda que de forma incidental”, afirmou. E acrescentou: “Haveria de ser ação própria que entendesse ajuizar”.

Em ação polêmica e que provocou forte reação de entidades de direitos humanos, a prefeitura pretendia remover à força os usuários para que um médico avaliasse a necessidade de internação compulsória. Caso o médico recomendasse a internação, seria necessária autorização judicial, procedimento já adotado atualmente.

Prefeito João Doria, durante ação da Prefeitura na Cracolândia, na semana passada

Na decisão de domingo, o desembargador Reinaldo Miluzzi já havia considerado relevantes os fundamentos do Ministério Público e da Defensoria Pública para derrubar a medida da prefeitura paulistana. “Como bem asseverado em ambos os recursos, o pedido [da prefeitura] é impreciso, vago e amplo e, portanto, contrasta com os princípios basilares do Estado Democrático de Direito, porquanto concede à municipalidade carta branca para eleger quem é a 'pessoa em estado de drogadição vagando pelas ruas da cidade de São Paulo'”, declarou o juiz.

O desembargador também retirou o segredo de Justiça do processo.

A Prefeitura informou que vai recorrer da decisão do TJSP.