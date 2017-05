Na conversa interceptada pela Polícia Federal entre o senador Aécio Neves, do PSDB, e Zezé Perrela, do PMDB, no dia 13 de abril, o tucano cobra fidelidade e reclama de uma entrevista à rádio Itatiaia de Minas Gerais na qual Perrella comemora o fato de não estar na lista de Janot e no “mar de lama” do Brasil.

“Acho que não preciso provar o quanto sou seu amigo na vida, né, cara. Então vou te falar como amigo, com a liberdade de amigo. Poucas vezes vi uma declaração tão escrota, Zezé, como essa que você deu na rádio Itatiaia”, diz Aécio.

>> Áudio mostra Aécio dando bronca em Perrella por declaração "escrota"

O jornal Hoje em Dia publicou uma versão completa da gravação no ar, na qual é possível ouvir, aos 3 minutos, o seguinte diálogo:

Em gravação, Perrella cita a Aécio episódio de helicóptero com cocaína

"Na verdade eu sou muito agredido pelo negócio do helicóptero até hoje, sabe Aécio, eu não faço nada de errado, eu só trafico drogas", diz Perrella. Aécio reage rindo.

Em 2013, um helicóptero pertencente à Limeira Agropecuária, de Gustavo Perrella, foi flagrado pela Polícia Federal com 445 kg de cocaína. O piloto da aeronave, que era funcionário do gabinete de Gustavo na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, foi preso em flagrante, junto com outras três pessoas.

Em nota, a assessoria de Zezé Perrella afirmou que, no diálogo, o senador mencionava o episódio do helicóptero dentro de um contexto "se referindo ao fato de que, mesmo após ter sido comprovada sua inocência, lamentavelmente, a imprensa ainda insiste em associar o seu nome ao caso."

"Seu incômodo, explícito no áudio, é justamente pela forma criminosa e caluniosa que abordam este assunto e que ele luta, ainda, contra seus detratores", reforça a nota.