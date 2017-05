Detran alerta motoristas sobre vencimento da CNH

Motoristas do Distrito Federal deverão ser avisados com pelo menos 30 dias de antecedência sobre o vencimento da Carteira Nacional de Habilitação. É o que prevê lei publicada nesta terça-feira (30) no Diário Oficial do Distrito Federal.

De acordo com o texto, a notificação será feita pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal e enviada pelo correio com aviso de recebimento ao titular da habilitação para que ele efetue a renovação.

O projeto de lei, de autoria do deputado Wellington Luiz (PMDB), foi vetado em 2016 pelo governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg. À época, ele argumentou que o tema é competência legislativa privativa da União, além de prever novas despesas ao governo local.