Debate sobre reforma trabalhista tem tumulto antes do início da sessão

Uma confusão aconteceu antes mesmo do início da sessão da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado nesta terça-feira, 30, que vai debater o parecer da reforma trabalhista. Os senadores aguardavam o início dos trabalhos, quando os seguranças do Senado tentaram expulsar um presente à força.

Enquanto o homem era retirado para fora da comissão, ele protestou, dizendo que tinha direito de permanecer na sala.

Os senadores Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) e Lindbergh Farias (PT-RJ) intervieram e o homem pode permanecer na sala da CAE.

A sessão, com quórum de 20 senadores, foi então aberta pelo presidente da CAE, Tasso Jereissati (PSDB-CE) às 10h18.

Confusão na leitura do parecer do projeto

O relatório do senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES) foi entregue à CAE na semana passada. Antes mesmo de o senador iniciar a leitura do parecer, no qual recomenda a aprovação do projeto, a sessão foi suspensa após confusão. O presidente da CAE, o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), disse que foi confrontado por senadores de oposição com “dedos em riste” e que o microfone da presidência foi arrancado da mesa.

Senadores governistas e de oposição bateram-boca e os ânimos ficaram exaltados a ponto de seguranças terem de separar parlamentares que gritavam uns com os outros, trocavam xingamentos e até empurrões.