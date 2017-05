Conselho Federal de Economia pede afastamento de Temer e eleições diretas

O Conselho Federal de Economia (Cofecon) divulgou nota nesta terça-feira (30) em que critica as reformas do governo federal, como a trabalhista e a previdenciária, pediu o afastamento do presidente Michel Temer do cargo e pregou a realização de eleições diretas como "passos indispensáveis para a tão desejada retomada do crescimento econômico".

O Cofecon lembra que já havia se posicionado "pela apuração célere das graves denúncias envolvendo a Presidência” e propôs que “em havendo vacância do cargo de Presidente, que sejam convocadas eleições gerais diretas antecipadas para a Presidência da República e para a Câmara dos Deputados e 2/3 do Senado Federal, com mandatos que excepcionalmente finalizem em 2022, mediante a aprovação de uma Proposta de Emenda Constitucional”, no dia 19 de maio, logo após o Supremo Tribunal Federal (STF), aceitar abrir investigação contra Temer no âmbito da delação premiada da JBS.

Agora, o Conselho afirma que novos e graves fatos surgiram nos últimos 10 dias: "a) a liberação, pela Procuradoria Geral da República, em 20 de maio, da íntegra da gravação da conversa entre Temer e Joesley Batista, da JBS; b) a entrevista do presidente ao jornal Folha de São Paulo em 22 de maio, reconhecendo o teor da gravação; c) a “Marcha dos 100 mil” em Brasília, em 24 de maio, contra as reformas; d) os 13 pedidos de impeachment de Temer já impetrados, em especial o da OAB em 25 de maio; e e) o ato com 150 mil manifestantes no Rio de Janeiro, em 28 de maio, pelo impeachment e pelas Diretas Já. Tratam-se de fatos que aprofundaram ainda mais a crise político-institucional, com consequências negativas para o cenário econômico.".

O Conselho Federal de Economia também lembra que já havia se posicionado contra a PEC do Teto de Gastos, em outubro do ano passado, ao argumentar que “o governo traça um falso diagnóstico, identificando uma suposta e inexistente gastança do setor público, em particular em relação às despesas com saúde, educação, previdência e assistência social, responsabilizando-as pelo aumento do déficit público, omitindo-se as efetivas razões, que são os gastos com juros da dívida pública (responsáveis por 80% do déficit nominal), as excessivas renúncias fiscais, ....Para buscar o reequilíbrio das contas públicas, propõe um conjunto de ações cujos efeitos negativos recairão sobre a população mais vulnerável”.

"Tanto a permanência de Temer quanto a eleição indireta de um novo presidente manterão a economia brasileira “na UTI” nos próximos 18 meses, com a retração dos investimentos e a consequente ampliação do desemprego, fomentando a desesperança e ampliando o risco de explosão do “caldeirão social”. Portanto, afastar Temer, sustar a agenda de “reformas” e realizar eleições diretas são passos indispensáveis para a tão desejada retomada do crescimento econômico", conclui a nota do Cofecon.