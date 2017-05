"Brasil é muito maior do que todos esses desafios acidentais", diz Temer a empresários

O presidente Michel Temer participou na noite de segunda-feira (29) de um jantar com empresários e políticos em São Paulo. O tom do discurso foi de otimismo e Temer afirmou que “o Brasil está de volta”, indicando a melhoria do cenário econômico no país.

“[…] Queria transmitir-lhes uma mensagem de otimismo. Eu diria o seguinte: o Brasil está de volta. A inflação está sob controle, nós criamos condições para a redução responsável dos juros e a economia voltou a crescer, o emprego começa a recuperar-se. E deixamos para trás, meus senhores e minhas senhoras, a maior recessão da história brasileira”, disse o presidente.

Temer discursou na abertura do Fórum de Investimentos Brasil 2017, evento que reúne investidores de mais de 42 países e de 22 setores da economia. O presidente procurou indicar que o país saiu da recessão, mas que ainda tem “muitos desafios”. Sem citar quais, enfatizou: “mas nós não tenhamos dúvida: o Brasil é muito maior do que todos esses desafios circunstanciais, acidentais, que ocorrem nos últimos tempos”. O encontro com empresários ocorre 10 dias após a divulgação da delação premiada dos executivos da JBS, que envolveu o presidente Temer e teve forte impacto no cenário político.

Michel Temer encerrou sua fala desejando bons negócios aos investidores e citou a presença de alguns de seus ministros no evento. “Meus ministros, aliás, os ministros do nosso governo, já estão presentes aqui e estarão todos dispostos às mais amplas conversas ao longo destes próximos dias”. Henrique Meirelles, da Fazenda; Dyogo Oliveira, do Planejamento; Aloysio Nunes, das Relações Exteriores; e Blairo Maggi, da Agricultura, estavam no jantar. “Que nós tenhamos aqui boas conversas a partir de amanhã, boas descobertas e bons negócios”, concluiu.

O Fórum vai promover reuniões entre integrantes do governo e executivos de empresas privadas. Nestes encontros serão detalhados o marco regulatório de cada setor e também o quadro de segurança jurídica para investimentos. O evento também contará com paineis, palestras de ministros e técnicos do governo, dentre outros. Além disso, haverá sessões de debates para apresentar aos empresários alguns setores da economia, visando atrair mais investimentos, entre eles infraestrutura, agronegócio, energia e saúde.

Com Agência Brasil