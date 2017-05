'Bloomberg': Eurasia aponta 70% de chance de Temer não terminar mandato

O Brasil mergulhou novamente em crise quando a Suprema Corte autorizou uma investigação sobre o presidente Michel Temer por acusações de corrupção passiva e obstrução à justiça, de acordo com a publicação da Bloomberg nesta terça-feira (30). As alegações são o mais recente desdobramento da Operação Lava Jato, uma investigação de corrupção que tem implicado muitos empresários e a elite política do país, tendo também ajudado a derrubar a predecessora de Temer, Dilma Rousseff. Temer negou repetidamente as alegações, mas vários legisladores da oposição pediram destituição, assim como a influente associação de advogados do Brasil, a OAB.

Além de demissão e impeachment, Temer enfrenta duas outras ameaças à sua continuação no poder

1. Quais são as acusações?

Como parte de um testemunho, os irmãos Wesley e Joesley Batista, altos executivos da JBS, maior empresa de carne do mundo, entregaram uma gravação secreta de Temer à Suprema Corte. Joesley já estava sob investigação pela polícia quando Temer concordou em encontrá-lo na noite de 7 de março deste ano, uma reunião que o executivo registrou com um dispositivo escondido. Os promotores alegam que a fita mostra que o presidente aprovou um encobrimento e fechou os olhos à corrupção ao endossar o pagamento de dinheiro pelo silêncio de Eduardo Cunha, o ex-presidente da Câmara que está preso, e oferecer a Batista os serviços de um assessor presidencial para ajudar a resolver sua situação legal. O assessor foi posteriormente filmado recebendo uma mala dos Batistas com de 500.000 reais (152.000 dólares).

2. Como Temer respondeu?

Em vários discursos televisionados desde que as alegações surgiram pela primeira vez, Temer repetidamente disse que não renunciará. Ele também lançou dúvidas sobre a autenticidade da fita, argumentando que tinha sido editada. Além de abordar as acusações, o presidente também sugeriu que a estabilidade econômica do Brasil está em risco sem ele e as reformas que está promovendo pelo Congresso.

3. Qual é a probabilidade de Temer ser forçado a sair?

A consultoria de risco político Eurasia vê uma possibilidade de 70 por cento de Temer não terminar seu mandato, que termina em 31 de dezembro de 2018. Além de demissão e impeachment, Temer enfrenta duas outras ameaças à sua continuação no poder: sendo despojado de seu mandato pelo top do país Eleitoral, ou se tornar um réu perante o Supremo Tribunal.

Seus principais parceiros de coalizão dizem que aguardarão as sentenças judiciais e a participação dos próximos protestos de rua antes de decidir se retirarão seu apoio. No dia 24 de maio, dezenas de milhares de manifestantes, mobilizados por sindicatos, se reuniram em Brasília para exigir a destituição do presidente e o fim de seu programa de reformas. Vem Pra Rua, um dos principais grupos de base que organizaram protestos contra Dilma Rousseff, também pedem a renúncia de Temer.

4. Como seria a derrota no maior tribunal eleitoral do Brasil?

O presidente pode ser retirado do cargo através do tribunal eleitoral do Brasil, o TSE, que se reúne em 6 de junho para avaliar se deve invalidar os resultados da eleição presidencial de 2014, quando Temer concorreu como candidato à vice-presidência de Dilma, com campanha feita com financiamento de doações ilegais.

Temer espera adiar a decisão e nomeou um novo ministro da justiça, que anteriormente era juiz no tribunal eleitoral. Se despojado de seu mandato pelo tribunal, Temer teria o direito de recorrer. Antes dos últimos desdobramentos da lava jato, essa decisão foi considerada improvável, devido às suas dramáticas consequências para a estabilidade do país. Agora os juízes podem decidir que ela oferece o caminho mais fácil para sair da crise política do Brasil.

Existe um debate legal sobre se isso levaria ao Congresso eleger um presidente interino, conforme estipulado na Constituição. Desde que a Constituição foi redigida em 1988, nunca houve eleições indiretas, e não há estatutos que determinem quem seria elegível para ficar. Para eleições diretas, qualquer brasileiro de 35 anos ou mais poderia concorrer.

5. Temer poderia sofrer impeachment também?

Legisladores de vários partidos da oposição pediram sua renúncia, e inúmeros pedidos de impeachment foram arquivados. Para que o Congresso inicie o processo de impeachment, Rodrigo Maia, o presidente da câmara e aliado de Temer, teria de aprovar a abertura do processo. Isso desencadearia um longo processo envolvendo várias rodadas de votação em ambas as casas.

6. Como funcionaria uma condenação pelo Supremo Tribunal?

Se o Supremo Tribunal confirmar a investigação, o procurador-chefe irá construir um caso contra o presidente. Se o procurador geral decidir que ele tem provas suficientes, ele vai apresentar acusações contra o presidente. Para avançar, o caso precisa ser aprovado por dois terços da Câmara. Em seguida, ele vai para o Supremo Tribunal, que tem de decidir se deve aceitar as acusações. Se isso acontecer, Temer seria suspenso do cargo por 180 dias enquanto aguardo ser julgado. Se fosse considerado culpado, ele seria removido do cargo e poderia ser preso.

7. O que acontece se Temer deixar o cargo?

Se Temer renuncia ou for colocado para fora, Maia, como presidente da Câmara, se transformaria em presidente por um período de 30 dias antes que o congresso elegesse um presidente interino. Os brasileiros votariam para o próximo presidente, como estava previsto para outubro de 2018. Uma eleição antecipada só poderia ser realizada se o Congresso aprovasse uma emenda constitucional. Tal mudança na lei exigiria um voto de três-quintos na câmara e no Senado.

8. O que acontece com a agenda de reforma de Temer?

Temer e seus aliados mais próximos, incluindo o ministro das Finanças, Henrique Meirelles, pediram aos legisladores que separem a crise política da crise econômica e continuem apoiando as leis para desregulamentar o mercado de trabalho e estabelecer uma idade mínima de aposentadoria. Ainda assim, a aprovação parece difícil. Mesmo antes do último escândalo, o governo estava lutando para juntar os votos necessários para aprovar uma revisão fundamental do sistema de pensões.

