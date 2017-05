Após comparar país com Organizações Tabajara, Gilmar Mendes se desculpa… com Organizações Tabajara

O ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes publicou mensagem no Twitter na noite desta segunda-feira (29) na qual afirmou que “não queria ofender” as Organizações Tabajara. A publicação vem depois de uma declaração do ministro, na qual ele comparou o Brasil à organização fictícia, criada pelos humoristas do Casseta & Planeta. A empresa era conhecida por vender produtos de qualidade duvidosa.

Em discurso realizado nesta segunda-feira (29), em São Paulo, Mendes, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), afirmou que “o Brasil parece que se transformou numa grande Organização Tabajara”.

Irônico, o humorista Helio de la Peña, integrante do Casseta & Planeta, respondeu o tweet do ministro de forma jocosa: “As Organizações Tabajara protestam contra comparações chulas e fantasiosas. Nossos advogados serão acionados”.

Gilmar respondeu: "Me desculpem as Organizações Tabajara, não queria ofender".

>> "TSE não é um departamento do governo", afirma Gilmar Mendes