"TSE não é um departamento do governo", afirma Gilmar Mendes

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Gilmar Mendes, que também é ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta segunda-feira (29) que o TSE "não é joguete nas mãos do governo". A declaração, feita à Folha de S. Paulo, foi dada em meio à expectativa do julgamento da chapa Dilma-Temer, que deve ter início no próximo dia 6, e à divulgação de declarações do novo ministro da Justiça, Torquato Jardim, de que seria "recomendável" que haja um pedido de vista na retomada do julgamento da ação. A declaração do ministro foi dada na sexta-feira (26), antes do anúncio de sua ida para a Justiça. Torquato é ex-ministro do TSE.

"As fontes do Planalto são outro ramo das Organizações Tabajara, que é no que se transformou o Brasil", disse Gilmar Mendes

"Fontes do Palácio do Planalto ficam palpitando, dizendo à imprensa como os ministros do TSE vão votar, se vai ter pedido de vista, se não vai ter", disse Gilmar Mendes à Folha.

"Isso me irrita profundamente. Eles não sabem absolutamente nada do que ocorre no tribunal. Não cuidam bem sequer de seu ofício. Se fizessem isso, não estariam metidos nessa imensa crise. As fontes do Planalto são outro ramo das Organizações Tabajara, que é no que se transformou o Brasil", completou Gilmar Mendes.

Para o presidente do TSE, "essas fontes tumultuam um julgamento que já é dificílimo. Num julgamento complexo é normal pedir vista. Mas, se alguém fizer isso, não será a pedido do Palácio. Ficam alimentando especulações indevidas na imprensa. Agem como se o TSE fosse um departamento do governo. Repito: o TSE não é um departamento do governo", finalizou o magistrado.