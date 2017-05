SP faz parceria com empresas italianas para reformar praças

O prefeito de São Paulo, João Doria, anunciou nesta segunda-feira (29) uma parceria com empresas italianas estabelecidas no Brasil, com apoio do Consulado da Itália na capital paulista, para reformar três praças da cidade.

A primeira será a Ramos de Azevedo, onde fica o Theatro Municipal. "A recuperação será feita ao longo dos próximos meses, e em dezembro ela será inaugurada", disse o tucano.

As outras duas serão a praça Cidade de Milão, na avenida República do Líbano, e a praça do Imigrante Italiano, no Jardim Europa. "Tudo isso com financiamento de empresas italianas sediadas no Brasil e com apoio do Consulado da Itália aqui na cidade", acrescentou Doria.

A parceria foi anunciada após uma reunião do prefeito com empresários e a comunidade diplomática do país europeu em São Paulo, a cidade com mais descendentes de italianos no planeta.