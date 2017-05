Renan critica 'excessos' do Judiciário, do MP e dos meios de comunicação

O senador Renan Calheiros (PMDB-AL) criticou, nesta segunda-feira (29), o que classificou como "excessos" do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos meios de comunicação. Segundo o líder do PMDB, a lei da delação premiada vem sendo deturpada e criminosos acuados lançam centenas de parlamentares na "vala comum da corrupção".

Ao ressaltar que não se combate a corrupção com ilegalidades, o senador cobrou explicações do Ministério Público sobre as vantagens concedidas aos delatores, que considera excessivamente generosas. Renan Calheiros também acusou a Operação Lava Lato de vazar gravações clandestinas, movida, em suas palavras, pela “avidez em exibir cabeças decepadas”.

Renan esclareceu que sofre investigação baseada em acusações infundadas, e declarou que em nenhum momento buscou obstruir a Justiça. Ele defendeu o aperfeiçoamento da Lei de Abuso de Autoridade, ressaltando que esse crime tem seus efeitos principalmente contra as pessoas mais humildes.

"É espantoso que, no século 21, estejamos presenciando o envenenamento da democracia, procedimentos sumários, sanhas acusatórias, obsessão por destruir um poder eleito generalizadamente, sofreguidão por desmoralizar homens públicos, voracidade para condenar, antes do processo", disse o senador.

Com Agência Senado