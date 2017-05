Mau tempo deixa dez cidades em estado de emergência no Rio Grande do Sul

As fortes chuvas que vêm atingindo o Rio Grande do Sul desde o dia 24 de maio fizeram com que dez municípios declarassem estado de emergência. As regiões Norte, Noroeste e fronteira oeste são as mais afetadas. De acordo com balanço da Defesa Civil, ao todo já são 56 cidades atingidas contabilizando graves danos.

Os municípios de Campo Novo, Três Passos, Coronel Bicaco, Tiradentes do Sul, Tenente Portela, Santos Augusto, Panambi, Sertão, São Jerônimo e Cristal decretaram estado de emergência. Até o momento, a Defesa Civil do estado calcula que 162 famílias estejam desalojadas e 74, desabrigadas.

Na região metropolitana de Porto Alegre, o município de São Sebastião do Caí, distante 80 quilômetros da capital, é o que mais preocupa. A cidade fica situada às margens do rio Caí que está dez metros acima do nível normal. Cerca de 35 famílias foram removida de locais de risco e levadas para um abrigo improvisado no ginásio de esportes local.

O nível do rio Uruguai continua a subir em alguns pontos, como na cidade de Itaqui e Uruguaiana. A expectativa para esta segunda-feira (29) é que as chuvas deem uma trégua na região, contudo, há previsão de mais temporais nos próximos dias. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul segue em estado de alerta.