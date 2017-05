Juiz torna réus 14 investigados na Operação Greenfield

Quatorze pessoas investigadas na Operação Greenfield, da Lava Jato, se tornam réus, nesta segunda-feira (29), por esquema de desvio em fundos de pensão de empresas estatais. O juiz Vallisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal em Brasília, aceitou uma denúncia do Ministério Público para torná-los réus em processos, entre os quais estão ex-diretores da Funcef (Fundo de Pensão dos funcionários da Caixa Econômica Federal), ex-executivos da empreiteira Engevix e o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto, atualmente preso em Curitiba.

A decisão dá início a um processo penal, sem prazo para a conclusão. O caso ainda poderá ainda ser rediscutida por meio de recursos junto a instâncias superiores.

De acordo com a denúncia, apresentada em 17 de maio, o grupo foi responsável por impor um prejuízo de R$ 402 milhões ao Funcef, em valores atualizados até 2015, contribuindo para o déficit acumulado de R$ 18 bilhões registrado pelo fundo no final de 2016. Segundo a peça, R$ 5,9 milhões do esquema foram direcionados ao PT.

Os envolvidos são acusados de crimes contra o sistema financeiro, gestão fraudulenta e temerária, lavagem de dinheiro e tráfico de influência.

As fraudes, conforme descritas pelos sete procuradores responsáveis pelo caso, consistiam em avaliações sobrevalorizadas de ativos da empresa Engevix pela diretoria do Funcef, permitindo assim aportes fraudulentos em um Fundo de Investimento e Participação (FIP) da empresa. O esquema foi comparado pelo MPF ao superfaturamento de obras públicas.

A Operação Greenfield investiga desvios nos quatro principais fundos de pensão do país: Funcef, Petros (Petrobras), Previ (Banco do Brasil) e Postalis (Correios). Segundo as investigações, as fraudes podem somar mais de R$ 8 bilhões.

Veja quem são os 14 réus:

Demósthenes Marques, ex-diretor de Investimentos da Funcef

Guilherme Narciso de Lacerda, ex-diretor-presidente da Funcef

Luiz Philippe Peres Torelly, ex-diretor de Participações Societárias e Imobiliárias da Funcef

Antônio Bráulio de Carvalho, ex-diretor de Planejamento e Controladoria da Funcef

Geraldo Aparecido da Silva, ex-diretor de Benefícios, em exercício, da Funcef

Sérgio Francisco da Silva, ex-diretor de Administração da Funcef

Carlos Alberto Caser, ex-presidente da Diretoria Executiva da Funcef

José Carlos Alonso Gonçalves, ex-diretor de Benefícios da Funcef

Roberto Carlos Madoglio, ex-superintendente Nacional de Fundos de Investimentos Especiais da Caixa Econômica Federal

José Antunes Sobrinho, sócio da Engevix /Desenvix

Gerson de Mello Almada, ex-vice-Presidente da Engevix

Cristiano Kok, sócio da Engevix /Desenvix

Milton Pascowitch, lobista

João Vaccari Neto, ex-tesoureiro do PT

Defesa

A Funcef informou ao portal de notícias G1 por meio de sua assessoria "que colabora com o MP como assistente de acusação no processo, auxiliando na identificação dos problemas", e que nenhum dos atuais diretores foi citado na operação. Além disso, informou que em abril instalou comissões internas, compostas por funcionários da Caixa, para apuração de irregularidades.

*com Agência Brasil