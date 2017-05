Joaquim Barbosa defende eleições diretas em seu perfil no Twitter

O ex-Presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa retuitou um artigo de Clóvis Rossi, na Folha de S. Paulo, defendendo a realização de eleições diretas imediatamento.

Barbosa, que há 10 dias havia pedido para que todos se mobilizassem pela renúncia de Michel Temer, comentou no twitter que "Diretas talvez fossem uma lufada de ar fresco".

"Isoladamente, a notícia extraída de um inquérito criminal e veiculada há poucas semanas, de que o sr. Michel Temer usou o Palácio do Jaburu para pedir propina a um empresário, seria um motivo forte o bastante para se desencadear um clamor pela sua renúncia", escreveu o ex-ministro dia 19 de maio deste ano no Twitter.

"Nada aconteceu, não é mesmo? Líderes políticos, empresariais, parte da mídia se incumbiram de minimizar a gravidade dos fatos", prosseguiu.

"Diretas talvez fossem uma lufada de ar fresco", escreve Barbosa no twitter

No último domingo (28), uma manifestação em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, por 'Diretas Já' reuniu cerca de 150 mil pessoas, de acordo com os organizadores. Caetano Veloso, Milton Nascimento, Mano Brown, Criolo, Martnalia, Maria Gadú, Pedro Luís, Digitaldubs e Bnegão foram alguns dos artistas que se apresentaram no ato cultural.

>> Ato pede Diretas Já neste domingo, em Copacabana