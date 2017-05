Diário Oficial de São Paulo terá apenas versão digital a partir de quinta

A partir desta quinta-feira (1º), o Diário Oficial de São Paulo deixará de circular na forma impressa, mantendo apenas a versão digital. De acordo com o governo paulista, a medida segue “uma tendência do mercado global” e caminha para “um futuro moderno e sustentável”. O formato impresso circulou por 126 anos.

Na avaliação da administração estadual, a medida está alinhada com a nova realidade do consumo de informações na internet. “Esse formato se esgotou”, diz, em nota, o governo. A economia de papel chegará a 34 toneladas por mês. A redução de custos, por sua vez, será de pelo menos R$ 6,3 milhões por ano, incluindo os gastos com papel, transporte e manuseio.

Desde 2008, o Diário Oficial pode ser acessado digitalmente de forma gratuita por um sistema de buscas. “Até mesmo as primeiras versões impressas, de 1891, estão digitalizadas para pesquisa”, informou a Imprensa Oficial do Estado.