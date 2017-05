Aumenta número cidades em situação de emergência por causa das chuvas no RS

Sobe para 12 o número de cidades em situação de emergência no Rio Grande do Sul. Até a manhã desta segunda-feira (29), dez municípios haviam decretado situação de emergência por conta das fortes chuvas que afetam o estado desde a semana passada.

De acordo com a Defesa Civil do estado, os municípios em situação de emergência são: Campo Novo, Três Passos, Coronel Bicaco, Tiradentes do Sul, Tenente Portela, Santos Augusto, Panambi, Sertão, São Jerônimo, Cristal, Boqueirão do Leão e Dom Pedrito. As duas últimas cidades foram incluídas nesta tarde na lista.

Segundo o órgão, 1.003 pessoas estão desalojadas e 289 desabrigadas.