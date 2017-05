Veja a previsão do tempo para os próximos dias

29/05 - segunda-feira

- Um sistema de baixa pressão que se organiza sobre a Região Sul deve provocar ventos fortes na costa do RS. Podem ser registradas rajadas de até 70 km/h.

- A semana ainda começa com chuva na costa leste do Nordeste. Pode chover forte entre o leste de PE e da PB.

30/05 - terça-feira

- Um novo sistema de baixa pressão se organiza entre o Sul do Brasil e o Paraguai. Risco de chuva forte para o oeste do RS e de SC e no sudoeste do PR.

31/05 - quarta-feira

- A chuva se intensifica na costa norte do Nordeste. Pode chover forte entre o litoral do MA e do CE.

- Os temporais devem avançar ao longo da madrugada e manhã de quarta-feira sobre o Sul do país. Além da chuva forte, há potencial para granizo e ventos fortes, com rajadas de até 80 km/h.

01/06 - quinta-feira

- Uma forte massa de ar seco de origem polar começa a avançar sobre o país e as temperatura diminuem sobre a Região Sul e MS e no interior de SP.

- A frente fria que se originou no Sul do Brasil leva chuva para o Sudeste. O ciclone extratropical associada à essa frente deixa o mar agitado e provoca cento forte na costa entre o RS e SP.

Previsão da altura significativa de ondas do modelo WW3 para as 21h do dia 01 de junho de 2017.

02/06 - sexta-feira

- Ar polar predomina sobre o Sul do Brasil e há risco de geada. Na Serra gaúcha e na Serra e Planalto catarinense pode gear forte.