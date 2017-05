Michel Temer demite ministro da Justiça

O presidente da República, Michel Temer, decidiu substituir, neste domingo, o ministro da Justiça, Omar Serraglio, por Torquato Jardim, da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União.

Em nota, sem explicar o motivo da mudança, o presidente agradeceu pelos serviços prestados por Serraglio e disse que ainda espera contar com o seu apoio.

"O Presidente da República decidiu, na tarde de hoje, nomear para o Ministério da Justiça e Segurança Pública o Professor Torquato Jardim. Ao anunciar o nome do novo Ministro, o Presidente Michel Temer agradece o empenho e o trabalho realizado pelo Deputado Osmar Serraglio à frente do Ministério, com cuja colaboração tenciona contar a partir de agora em outras atividades em favor do Brasil", diz o comunicado.

Sputnik