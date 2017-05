Em seminário sobre gestão pública, Alckmin anuncia parcelamento do ICMS

O governador Geraldo Alckmin participou, no último sábado, 27, do Seminário de Eficiência na Gestão Pública, realizado pela Prefeitura de São Paulo. Ao lado do prefeito João Doria, Alckmin abordou o tema “governo inovador, transformador e eficiente” na palestra de abertura do evento.

Na ocasião, o governador ainda anunciou medidas de incentivo para a economia do Estado. “Trouxe uma boa notícia. Nós faremos o parcelamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) já aprovou a medida. Com isso, nós teremos uma redução fortíssima de juros, correção monetária e de multas. Essa medida vai ajudar na arrecadação do Estado e dos municípios de São Paulo”, afirmou o governador.

Na sequência, o evento contou com rodadas de conversa sobre saúde, educação, parcerias e zeladoria urbana. As apresentações foram realizadas pelos secretários estaduais e municipais de cada área, como David Uip e Wilson Pollara, das Pastas da saúde, e José Renato Nalini e Alexandre Schneider, da Educação.

“Uma oportunidade para abordar a importância do tema deste evento: a eficiência. É momento de restrição econômica, de arrecadação menor, fruto da crise. Então, é momento em que o caminho é a eficiência no investimento público. Momento de fazer mais e melhor com menos dinheiro”, comentou Geraldo.