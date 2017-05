Duas vítimas das chuvas em Maceió são identificadas 

O Instituto de Medicina Legal Estácio de Lima de Alagoas identificou duas das quatro pessoas que morreram em decorrência de soterramentos em Maceió após as fortes chuvas que atingiram a cidade. As vítimas são uma criança, duas mulheres e um homem.

Marli Santana de Oliveira, 48 anos, natural de São Paulo, é uma das duas mulheres que morreram soterradas, e a outra vítima é Benedito Valdevino da Silva, 56 anos, natural de Atalaia (AL).

Além dos quatro óbitos, o Corpo de Bombeiros de Alagoas registrou o resgate de 33 pessoas na capital do estado.

Na região metropolitana, não há registro de mortes, mas há centenas de desalojados. De acordo com a corporação, prefeituras de cidades próximas a Maceió ainda fazem o levantamento de desabrigados. Em Marechal Deodoro, a 28 quilômetros da capital, o nível da lagoa aumentou. A estimativa é que a inundação tenha deixado entre 150 e 300 desabrigados.

De acordo com a Defesa Civil, em oito horas, choveu 55,8 milímetros (mm) na capital do estado. Em dias normais do período chuvoso, a média é 12 mm. Em todo o mês, foram registrados 567,6 mm de chuva, número 48,5% maior que os 382,2 mm esperados. Este é o maio mais chuvoso em Maceió desde 2010.

Situação de emergência

Em decorrência das fortes chuvas que atingem Maceió nos últimos dias, a prefeitura decretou neste sábado (27) situação de emergência e estado de calamidade pública na capital alagoana. O decreto, assinado pelo prefeito Rui Palmeira e já em vigor, circula em edição extraordinária do Diário Oficial do Município e atende solicitação da Defesa Civil da cidade, em conjunto com a Secretaria Municipal de Governo.

