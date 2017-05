Defesa Civil-RS presta auxílio a municípios atingidos pelas chuvas

Por causa das chuvas fortes que atingem o Rio Grande do Sul, a Defesa Civil estadual está deslocando equipes para os municípios atingidos para auxiliar na remoção das famílias e no encaminhamento para abrigos públicos e casas de parentes, e prestar orientação.

Os agentes estaduais também avaliam os danos dos locais afetados para encaminhar uma possível decretação de situação de emergência.

Os eventos meteorológicos deixaram prejuízos e os agentes do estado trabalham também na contagem dos danos. Segue o estado de alerta, com o monitoramento em conjunto com a Defesa Civil dos municípios. Qualquer informação ou pedido de auxilio podem ser encaminhados pelo telefone 199.

Até o momento são 52 cidades afetadas, com 67 famílias desabrigadas e 146 desalojadas.