'Deputado da mala', Rocha Loures negocia delação premiada

O 'deputado da mala' Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR), ex-assessor de Michel Temer que foi afastado do cargo e teve prisão solicitada, teria iniciado negociações para uma delação. As informações são da Veja.

Loures poderia dar informações, por exemplo, o fato de Temer ter sido gravado quando dava informações a ele sobre um decreto que assinaria seis dias depois. A medida beneficiaria concessionárias de portos, que tiveram as concessões renovadas por 35 anos, sem licitação.

Em abril, Loures foi filmado pela PF recebendo a mala, que, segundo as investigações, continha R$ 500 mil, enviada pelo empresário Joesley Batista, dono da JBS.

Pela denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) ao STF, Loures aparece também em uma das conversas gravadas com Ricardo Saud, ex-diretor de Relações Instituições da J&F – que controla a JBS – , concordando em apresentar uma prévia do relatório da Medida Provisória do Refis, que ainda não era público. Na conversa, os dois falam sobre esconder o que a JBS queria no texto, incluindo os pontos como sugestão da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes.

Deputado afastado Rocha Loures (PMDB)

