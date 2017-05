Defesa de Temer pede inquérito separado de Aécio e Loures ao STF

A defesa do presidente Michel Temer pediu nesta sexta-feira (26) ao Supremo Tribunal Federal (STF) o desmembramento da investigação aberta a partir do acordo de delação premiada da JBS. Os advogados de Temer também solicitaram a redistribuição do caso para outro ministro. O caso é relatado por Edson Fachin, que não tem prazo para decidir a questão.

De acordo com a defesa, o presidente deve responder aos fatos em um inquérito separado porque as condutas imputadas a ele não têm relação com as acusações contra o senador Aécio Neves (PSDB-MG) e o deputado federal Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR). Os parlamentares são investigados no mesmo processo no STF porque também foram citados nos depoimentos de Joesley Batista, dono da JBS.

Advogados de Temer também solicitam redistribuição do caso para outro ministro

“A conclusão que fica é a de que os fatos imputados aos ora requerente não guardam conexão processual com qualquer outro procedimento já instaurado. Não há qualquer risco de conduções conflitantes caso, na distribuição, seja sorteado outro ministro como relator. Não haverá qualquer prejuízo à prestação jurisdicional”, argumentam os advogados.

>> Janot pede autorização do STF para ouvir Temer, Aécio e Loures