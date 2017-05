Após ser grampeado, Temer está usando telefone criptografado, afirma jornal

Envolvido no escândalo de corrupção aberto pela delação da JBS e grampeado em uma ligação com o deputado federal Rodrigo Loures (PMDB-PR), Michel Temer (PMDB) está mais preocupado com sua segurança. O presidente pediu um telefone criptografado ao GSI (Gabinete de Segurança Institucional). As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

A criptografia é uma tecnologia que protege a comunicação entre duas partes e impede que outra parte tenha acesso à troca de informações.

Um telefone criptografado também pode ser grampeado, mas o conteúdo da conversa é embaralhado e não é possível entender o diálogo gravado — caso a ligação seja feita entre dois telefones criptografados.

O GSI disponibiliza telefones criptografados para o presidente e ministros de Estado. Entretanto, muitos são os políticos que não utilizam a tecnologia, como mostra a recente gravação de Temer.

Sputnik