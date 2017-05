'The Economist': Destino do presidente está na balança

A revista "The Economist" publicou nesta quinta-feira (25) um artigo em que comenta a posição difícil de Michel Temer na Presidência do Brasil. Entitulado "O destino do presidente do Brasil está na balança", o texto fala sobre a gravação de conversa entre Temer e Joesley Batista, da JBS, e as consequência políticas e econômicas da revelação.

A britânica semanal avalia que apesar de as alegações contra Temer serem mais graves do que as que havia contra Dilma, "suas chances de permanecer presidente podem ser maiores".

"Se eles quiserem, que me derrubem!", declarou o presidente do Brasil, Michel Temer, em coletiva de imprensa no dia 22 de maio. Ele é o segundo presidente em menos de um ano que está lutando para permanecer no cargo em face a alegações de irregularidades e suspeitas de corrupção.

> > 'Libéartion': Temer, o destituidor, está prestes a ser destituído

Reportagem aponta que apesar de as alegações contra Temer serem mais graves do que as que havia contra Dilma, "suas chances de permanecer presidente podem ser maiores"

Os problemas de Temer começaram no dia 17 de maio, quando o jornal O Globo informou que, em uma fita gravada por Joesley Batista, um empresário bilionário, a quem ele endossou o pagamento pelo silêncio a um político preso por seu papel no escândalo da Petrobras.

The Economist analisa que originalmente centrado na Petrobrás, o esquema de corrupção do Brasil se expandiu para além dela. Em um incidente relacionado, a polícia filmou Rodrigo Loures, membro do Congresso do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) de Temer e ex-seu braço direito, aceitando uma mochila com 500.000 reais (US $ 153.000) em dinheiro. Temer solicitou milhões em pagamentos irregulares, reivindicou Batista e um subordinado.

Temer defendeu sua inocência em discursos e entrevistas. Ele se apresenta como vítima de um "crime perfeito" cometido por Batista, que o enquadrou em troca de imunidade quase total em outros crimes de que é acusado. O destino de Temer está nas mãos dos tribunais, seus aliados no congresso e da opinião pública, qualquer um dos quais poderia derrubá-lo. As provas contra ele são chocantes, mas inconclusivas, diz The Economist.

O texto da revista acrescenta que o destino de Temer pode ser definido já no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que julga a partir de 6 de junho um processo que pode levar à cassação do peemedebista.

Temer poderia abrandar as coisas por apelar contra a decisão do tribunal. Mas se seus aliados se voltam contra ele, seu desafio pode desmoronar, finaliza The Economist.