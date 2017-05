Polícia Federal encontra documentos na casa de Aécio com a inscrição "Cx 2"

A Polícia Federal apreendeu no apartamento do senador afastado Aécio Neves (PSDB-MG) comprovantes e anotações de depósitos nos quais se pode ver a inscrição "cx 2", segundo relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF).

A PF também levou "uma pasta transparente contendo cópias da agenda de 2016 onde verifica-se agendamento com Joesley Batista” e "folhas impressas contendo planilhas com indicações para cargos federais, com remuneração e direcionamento em qual partido político pertence ou foi indicado", ainda conforme o relatório.

Senador foi afastado do cargo pelo STF

A apreensão de diversos documentos em sacos plásticos, como um papel azul com senhas, ocorreu no 18 de maio no apartamento do senador tucano, na Avenida Vieira Souto, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Já no gabinete do senador afastado, os agentes encontraram “folhas impressas no idioma aparentemente alemão, relativo a Norbert Muller”, que vem a ser um doleiro especializado em abrir contas no exterior para políticos, de acordo com as investigações.

Nas apreensões, consta, ainda, uma “folha manuscrita contendo dados de CNO (Construtora Norberto Odebrecht)” e um “caderno utilizado para realizar agendamentos, tendo presente Joesley Batista”, anotações citando “ministro Marcelo Dantas”, possivelmente uma referência ao ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que está sob investigação no STF por tentar obstruir as investigações da Lava Jato.

O senador tucano foi afastado do mandato pelo ministro Edson Fachin, do STF, após a divulgação da delação do empresário Joesley Batista, dono da JBS, na qual Aécio aparece, em uma gravação, pedindo R$ 2 milhões para pagar seus advogados de defesa na Lava Jato. Durante a operação da PF, foram presos a irmã do senador, Andrea Neves, e seu primo, Fred.