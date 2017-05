PF apreende maconha do tipo skunk em duas operações no Rio

A Polícia Federal apreendeu 4 quilos de maconha do tipo skunk (também grafada no Brasil como skank) em duas operações distintas no Rio de Janeiro. Em Copacabana, zona sul do Rio, agentes federais prenderam uma mulher e dois homens no momento em que negociavam o recebimento de cerca de 10 quilos da droga , que é pouco usada no Rio, devido ao seu custo bem mais alto do que a maconha e com menos cheiro. Outra apreensão alcançou 2 quilos da droga.

Na apreensão mais recente, ocorrida nesta quinta-feira (26), a droga foi trazida ao país por uma jovem, de 23 anos que havia desembarcado no Aeroporto Internacional Tom Jobim/Galeão em voo procedente de Manaus. A droga estava escondida no interior da mala de viagem despachada e foi detectada durante fiscalização de rotina com a ajuda de um cão farejador da PF. Policiais federais decidiram então acompanhar o trajeto da mulher, que seguiu em direção ao bairro de Copacabana para se encontrar com os receptadores. Os três foram presos em flagrante. Todos foram indiciados por tráfico de drogas e, em seguida, encaminhados ao sistema prisional do estado.

Na última terça-feira (23), a PF realizou outra prisão, também no Aeroporto Internacional do Galeão, de uma mulher, também de 23 anos, que havia desembarcado de voo com escala no Rio de Janeiro e cujo destino final era a cidade de Aracaju. Com o auxílio de um cão farejador, policiais federais detectaram a presença de cerca de 2 quilos de skunk ocultos na bagagem da passageira. Ela foi indiciada por tráfico de drogas e encaminhada ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça Federal.

Droga

O skunk é uma espécie de supermaconha, cultivada em laboratório, com maior teor de substância psicoativas. Não chega a ser uma maconha transgênica, porque a estrutura molecular da semente não é modificada. A diferença está no cultivo, feito em estufas com tecnologia hidropônica — plantação em água, como ocorre com algumas espécies de alface.