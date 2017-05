MPF vai recorrer da decisão de Moro que absolveu Cláudia Cruz, esposa de Eduardo Cunha

O Ministério Público Federal (MPF) vai recorrer da decisão do juiz Sergio Moro que absolveu a jornalista Cláudia Cruz, mulher do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Em coletiva de imprensa para detalhar a nova fase da investigação, batizada como Operação Poço Seco, o procurador da República Carlos Fernando dos Santos Lima afirmou que a absolvição de Cláudia se deve ao "coração generoso" de Moro.

Na quinta-feira (25), o juiz federal Sergio Moro determinou que ela é inocente das acusações pelos crimes de lavagem de dinheiro e de evasão fraudulenta de divisas, em processo no âmbito da Operação Lava-Jato.

No entanto, o MPF sustenta que ela cometeu lavagem de dinheiro ao gastar dinheiro originado de corrupção. Santos Lima, classificou como “injustificável” a absolvição da jornalista dos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O procurador sustentou que a jornalista tinha conhecimento e “nível cultural” suficiente para saber que as compras de luxo que fez no exterior em seu cartão tinham como origem a propina recebida pelo seu marido.

Na sentença de Moro, ele afirma que não há provas da participação da jornalista nos crimes praticados pelo peemedebista. “Embora tal comportamento seja altamente reprovável, ele leva à conclusão de que a acusada Cláudia Cordeiro Cruz foi negligente quanto às fontes de rendimento do marido e quanto aos seus gastos pessoais e da família. Não é, porém, o suficiente para condená-la por lavagem dinheiro”, escreveu o juiz.

O procurador Carlos Fernando dos Santos Lima afirma que não haverá novas denúncias contra Cláudia Cruz, mas a força-tarefa vai insistir, no Tribunal da 4ª região, pela condenação dela.