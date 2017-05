Maria Silvia Bastos pede demissão da Presidência do BNDES

A presidente do BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento), Maria Silvia Bastos, pediu demissão do cargo na tarde desta sexta-feira (26), em reunião com o presidente Michel Temer, no Palácio do Planalto. Em sua carta a Temer, ela alegou "razões pessoais" para deixar o cargo que ocupou durante quase um ano no comando do banco.

O BNDES informou que o diretor Ricardo Ramos, funcionário de carreira do banco, responderá interinamente pela presidência da instituição.

>> Saída de Maria Silvia do BNDES é desembarque ou novo escândalo?

Presidente do BNDES alegou razões pessoais para deixar o cargo no comando do banco

A saída de Maria Silvia Bastos é mais uma das baixas no governo, depois das delações de Joesley Batista, dono da JBS, incriminando Temer. Em pouco mais de uma semana, o governo perdeu os ministros das Cidades, Bruno Araújo (PSDB), da Cultura, Roberto Freire (PPS), e três assessores da Presidência da República - Sandro Mabel (PMDB), Rodrigo Rocha Loures (PMDB) e Tadeu Filippelli (PMDB).

Loures está diretamente envolvido no caso da mala de R$ 500 mil entregue por um executivo da JBS e foi afastado do mandato parlamentar. Já Filippelli foi preso pela Polícia Federal nesta terça-feira (23), acusado de participar de um esquema de superfaturamento nas obras do estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Veja a carta de Maria Silvia aos funcionários do BNDES:

Prezados benedenses

Nesta sexta-feira, 26 de maio, informei pessoalmente ao presidente Michel Temer a minha decisão de deixar a presidência do BNDES.

Todos os diretores permanecem no cargo e o diretor Ricardo Ramos, pertencente ao quadro de carreira do BNDES, responderá interinamente pela presidência do Banco.

Deixo a presidência do BNDES por razões pessoais, com orgulho de ter feito parte da história dessa instituição tão importante para o desenvolvimento do país. Nas duas passagens que tive pelo Banco, como diretora, nos anos 90, e agora, como presidente, vivi experiências desafiadoras e de grande importância para a minha vida profissional e pessoal.

Neste ano à frente da diretoria do BNDES busquei olhar para o futuro, estabelecendo novos modelos de negócios e estratégias para o Banco, sem descuidar do passado e do presente, sempre tendo em mente preservar e fortalecer a instituição e seu corpo funcional.

Desejo boa sorte a todos, esperando que sigam trabalhando para que o BNDES continue sendo o Banco que há 65 anos faz diferença na vida dos brasileiros.

Um grande abraço

>> PF investiga fraudes em depósitos de R$ 8,1 bilhões do BNDES ao grupo JBS

Temer divulga nota agradecendo Maria Silvia

No fim da tarde desta sexta-feira (26), o presidente Michel Temer, por meio de sua assessoria de imprensa, divulgou nota oficial agradecendo Maria Silvia Bastos pelos serviços prestados no tempo em que esteve à frente do BNDES.

O presidente da República, Michel Temer, manifesta seu profundo agradecimento a Maria Silvia Bastos Marques, que presidiu o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social de forma honesta, competente e séria por pouco mais de um ano.

Seu trabalho honrou o governo e moralizou um setor estratégico para o país, despolitizando a relação com o setor empresarial e elegendo critérios profissionais e técnicos para a escolha de projetos a serem contemplados com financiamentos oriundos de recursos públicos. Deixará como legado um modelo a ser seguido em toda máquina pública.