Lava Jato: Procuradores criticam redução de força-tarefa

Procuradores da Operação Lava Jato criticaram nesta sexta-feira (26) a redução do número de delegados da Polícia Federal na força-tarefa. Segundo o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, a redução de nove para quatro delegados, que teria sido confirmada por ele em reunião recente, "é incompreensível".

Santos Lima disse, ainda, que o número de procuradores envolvidos na Lava Jato continua "intacto". “A operação em Curitiba não está diminuindo, ao contrário, vamos ter muito serviço, novos fatos, e todas as acusações que temos que proceder", declarou.

Na semana passada, diante de rumores de redução da equipe da Lava Jato, que está em sua 41ª fase em mais de três anos de existência, a Polícia Federal afirmou que, diante da demanda de outros estados sobre novas investigações que tiveram origem na Petrobras, o contingente "tem sido readequado".

Veja, na íntegra, a nota da Polícia Federal sobre redução da força-tarefa:

1. Estão sendo instauradas inúmeras investigações a partir das últimas delações homologadas pelo Supremo Tribunal Federal;

2. Cerca de quinze unidades da Federação, com destaque para o Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, tem recebido informações e materiais provenientes desses acordos;

3. Como é de conhecimento público, outras inúmeras operações de grande envergadura estão em andamento em vários estados;

4. Diante desse cenário, o contingente de policiais federais especializados no combate à corrupção e lavagem de dinheiro em todo o país tem sido readequado, de acordo com as demandas de todas as unidades da PF, o que inclui a Superintendência Regional no Paraná;

5. Por sua vez, a própria Superintendência Regional no Paraná entende que o efetivo atual está adequado à demanda existente. Caso haja necessidade, haverá reforço de policiais;

6. A Polícia Federal reafirma seu compromisso público de trabalhar arduamente no combate à corrupção e na elucidação dos casos investigados.