Criminalidade diminui na capital paulista em abril, mas sobe na Grande São Paulo

Os índices de criminalidade – que incluem casos de homicídios, estupros, latrocínios, roubos e furtos – caíram na capital paulista no mês de abril, mas registraram aumento nas cidades que integram a região metropolitana, conhecida como Grande São Paulo. Os números foram divulgados quinta-feira (25) em balanço da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.

Na capital, todos os indicadores de criminalidade apresentaram redução no mês passado. Os casos de homicídio, por exemplo, caíram 12,64%, com 76 casos. Já o número de vítimas por homicídio intencional caiu 6,52%, passando de 92 casos em abril do ano passado para 86 este ano. Os casos de latrocínio na capital passaram de 11 para sete casos em abril deste ano e os estupros caíram 8,09%, com o registro de 159 casos, menor índice desde 2009, quando entrou em vigor a Lei Federal 12.015, que ampliou o conceito desse tipo de crime no país.

Já na Grande São Paulo houve redução nos casos de furtos e roubos em geral. No entanto, houve aumento nos casos de homicídios, que passaram de 66 para 74 ocorrências; e de latrocínio (roubo seguido de morte), que passou de quatro para 12 casos. Os estupros, por sua vez, subiram 28,99%, passando de 138 para 178 casos.

Segundo o secretário de Segurança Pública, Mágino Alves Barbosa Filho, essa diferença entre a capital e a Grande São Paulo decorre principalmente das operações policiais que estão em andamento na cidade de São Paulo.

“Houve redução de modo geral no estado, mas talvez o efeito mais imediato na capital foram as realizações das operações do novo comando da PM [Polícia Militar], que estabeleceu um número grande de operações diárias. Hoje a PM realiza 188 operações diárias só na capital. E isso termina impactando nos números. A Grande São Paulo é a nota dissonante nas estatísticas deste mês. Precisamos reunir os comandos da Grande São Paulo e estabelecer uma estratégia de saturação das áreas onde esses crimes ocorreram em número maior”, disse.

Estado

Considerando os dados de todo o estado, houve redução nos casos e número de vítimas de homicídios no mês de abril, na comparação anual. Os homicídios dolosos caíram 14,71%, passando de 333 casos em abril do ano passado para 284. Já o número de vítimas desse crime passou de 348 para 303 na mesma comparação.

Os estupros e latrocínios, no entanto, cresceram em todo o estado. Os estupros aumentaram 15,13%, com 115 casos a mais em abril deste ano que no mesmo mês do que no ano passado, totalizando 875 ocorrências. Os latrocínios, por sua vez, passaram de 28 para 36 casos. “Latrocínio é o roubo que não deu certo. Normalmente ele acontece no roubo de veículo. Estamos a seis ou oito meses com queda no número de roubos de veículo. O número de roubo de veículos tem ocorrido mais com motos. Vamos incrementar as operações Cavalo de Aço, que visam fiscalização mais rigorosa das motocicletas”, disse o secretário.

Sobre ao aumento nos estupros, Mágino Alves reconheceu que esse é um caso difícil porque, segundo ele, a maioria dos casos ocorre dentro do ambiente familiar. “A gente tem 82% dos casos ocorrendo entre pessoas que se conhecem. Fica difícil o controle desse tipo de ocorrência. O que a gente tem pedido é que as mulheres, as vítimas, notifiquem a prática desse crime. A gente precisa ter uma notificação maior dos crimes de estupro.”

Os roubos em geral caíram 4,14% em todo o estado de São Paulo, passando de 26.778 ocorrências para 25.670. Já os furtos em geral tiveram uma queda de 4,95%, somando 40.577 casos em abril deste ano.