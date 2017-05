Temer: "Manifestações ocorreram com exageros"

O presidente Michel Temer gravou um pronunciamento, divulgado no início da noite desta quinta-feira (25) nas redes sociais, condenando as manifestações contra seu governo ocorridas em diversas capitais e em Brasília, onde houve princípio de incêndio em três prédios da Esplanada dos Ministérios. Segundo Temer, houve "exageros".

“O Brasil não parou e não vai parar. Continuamos avançando e votando matérias importantíssimas no Congresso Nacional. As manifestações ocorreram com exageros, mas deputados e senadores continuaram a trabalhar em favor do Brasil e aprovaram número expressivo de medidas provisórias, sete em uma semana”, disse o peemedebista.

Em seu terceiro pronunciamento em uma semana, Temer não voltou a citar delação da JBS

Este é o terceiro pronunciamento de Temer em apenas uma semana. Desta vez, porém, o presidente não mencionou a delação do dono da JBS, Joesley Batista, que o acusa de dar aval para que fosse mantida uma mesada para Eduardo Cunha (PMDB) com o objetivo de comprar o silêncio do ex-deputado, preso em Curitiba pela Lava Jato. Temer virou alvo de investigação no Supremo Tribunal Federal (STF) pelos crimes de obstrução da justiça, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Nos pronunciamentos anteriores, o peemedebista afirmou que não vai renunciar ao cargo.

Temer agradece apoio de presidentes da Câmara e do Senado

Temer agradeceu aos presidentes da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), por darem continuidade às votações de pautas de interesse do Planalto, apesar das manifestações em Brasília. Ele mencionou a aprovação, entre ontem e hoje, da Medida Provisória que permite os saques das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os saques vêm sendo feitos desde março, mas a MP precisava ser aprovada para dar continuidade ao resgate do benefício.

“Quero agradecer aos presidentes da Câmara e do Senado e aos parlamentares da base aliada no empenho dessas votações. Meus amigos, o trabalho continua, vai continuar. Temos muito ainda a fazer, e este é o único caminho que meu governo pretende seguir: colocar o Brasil nos trilhos. Portanto, vamos ao trabalho”, concluiu o presidente. O vídeo com o pronunciamento foi disponibilizado na conta de Michel Temer no Facebook.

Com Agência Brasil