Reunião com Wesley Batista para acordo de leniência termina sem resultado

A reunião do empresário Wesley Batista com o Ministério Público Federal (MPF) para fechar acordo de leniência da holding J&F Investimentos foi encerrada há pouco sem resultado concreto. Acompanhado de advogados, Batista estava, desde o início da tarde desta quarta-feira (24), em negociação na sede do MPF no Distrito Federal. Não foi divulgado prazo para fechamento de acordo, mas as negociações vão prosseguir.

A holding J&F, que controla a JBS, ofereceu nesta quarta-feira R$ 4 bilhões para fechar o acordo, o que não foi aceito pelo MPF. Sem acordo de leniência, a empresa está sujeita penalidades administrativas previstas em lei, que vão de multa e proibição de contratação com o Poder Público até declaração de inidoneidade.

O MPF continua exigindo o pagamento de multa de R$ 11,169 bilhões pela empresa, que seriam pagos em dez anos. O valor é equivalente a 5,8% do faturamento obtido pelo grupo econômico em 2016. Anteriormente, os representantes da J&F propuseram pagar R$ 1 bilhão, o que equivale a 0,51% do faturamento registrado no período.

De acordo com o MPF, a Lei Anticorrupção estabelece que a multa em acordos de leniência deve ter como parâmetro percentual que varia entre 0,1% e 20% do faturamento. O primeiro prazo dado pelo MPF para fechamento do acordo e pagamento da multa terminou às 23h59min do dia 19.

Apesar do não fechamento de um acordo de leniência, a empresa firmou com o MPF um acordo de colaboração, que já foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal. O acordo de leniência abrange aspectos civis e de responsabilidade da empresa, enquanto o acordo de colaboração diz respeito a aspectos penais.