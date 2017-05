Polícia do Rio prende suspeito de matar turista que entrou em favela por engano

Equipes do 25° Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro prenderam nesta quinta-feira (25), em Cabo Frio, Região dos Lagos, um dos suspeitos de participar do assassinato do turista italiano Roberto Bardella, em dezembro de 2016, no Morro dos Prazeres, em Santa Tereza. Bardella, de 52 anos, entrou por engano de moto na favela e foi morto a tiros.

Com o suspeito, foram encontradas seis trouxinhas de maconha. Segundo a polícia, há dois mandados de prisão contra o acusado, um por roubo e outro por homicídio. A ocorrência foi encaminhada à 126ª Delegacia de Polícia.

O turista estava acompanhado de um amigo, também italiano, que estava outra motocicleta, e que sobreviveu. Ao todo, sete pessoas foram identificadas pela Polícia Civil como suspeitos de participação no crime, entre ele um adolescente de 18 anos. A identificação se deu por meio de um álbum de fotos de criminosos que atuam na área, mostrado ao colega de Bardella, que os reconheceu.

Em dezembro, a Justiça decretou prisão temporária de seis suspeitos maiores de idade de participarem do assassinato.