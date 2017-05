PF nega suspeita de bomba em Ministério do Trabalho

A Polícia Federal (PF) fez nesta quinta-feira (25) uma busca no prédio do Ministério do Trabalho, em Brasília, e negou que houvesse uma suspeita de bomba no interior do edifício. Na manhã de hoje, o local foi evacuado e a PF e o Esquadrão Antibombas foram acionados. Os funcionários do ministério deixaram o local por volta das 10h.

De acordo com as autoridades, a evacuação aconteceu devido a uma perícia dos danos causados pelas manifestações contra o governo do presidente Michel Temer da última quarta-feira (24) na Esplanada dos Ministérios.

Segundo a assessoria do Ministério do Trabalho, os servidores retornaram ao trabalho a partir do meio-dia. Durante o protesto, diversos militantes atearam fogo em dois Ministérios e depredaram dezenas de outros prédios. Ao menos sete pessoas foram presas e 49 estão detidas.