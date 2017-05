'Não concordo com o que foi feito', diz ex-secretária de Doria em vídeo

Patrícia Bezerra (PSDB), agora ex-secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo, fez duras críticas à ação da gestão de João Doria na Cracolândia no último domingo (21), durante reunião com representantes de movimentos sociais. O encontro, realizado nesta semana, foi filmado e divulgado pela ONG A Craco Resiste. "Não concordo com o que foi feito no domingo. Não temos como partilhar disso sendo quem somos, a secretaria de Direitos Humanos", disse ela.

A então secretária afirmou que, se fosse para escolher entre governo Doria e o interesse das minorias, o "lado já estava escolhido". "Não estou preocupada se isso põe em risco minha cadeira. Ela está à disposição de quem quiser sentar. Isso me pesa? Pesa, porque me preocupa, na iminência de eu ser tirada da secretaria, quem vai sentar nessa cadeira."

Patrícia Bezerra também se disse preocupada com quem seria escolhido pelo prefeito para comandar a pasta caso ela saísse do cargo. A vereadora pediu afastamento da Secretaria na noite desta quarta-feira (24) por discordar da megaoperação. Antes, autorizou que manifestantes ocupassem a sede da pasta. O grupo continuava no local na manhã desta quinta-feira (25), pedindo uma reunião com o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Felipe Sabará.

Durante a reunião, Patrícia tinha informado que estava realizando "diversos debates" para analisar soluções e "reverter de alguma forma o mal que foi feito a essas pessoas".

Patrícia retorna agora para o seu mandato de vereadora pelo PSDB. Com a saída dela e de Soninha Francine (PPS), que foi demitida da Assistência e Desenvolvimento Social por Doria em vídeo transmitido nas redes sociais, a secretária de Desenvolvimento Urbano, Heloísa Proença, passa a ser a única mulher da Prefeitura de Doria.

Confira o pedido de exoneração de Patrícia Bezerra:

Venho, por meio desta, comunicar minha decisão em caráter pessoal e irrevogável de deixar a honrosa função de Secretária de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo.

Sr. Prefeito, diante das dificuldades que tenho enfrentado há algum tempo para dar prosseguimento à agenda de direitos humanos e ao atendimento humanizado à população mais vulnerável de São Paulo, deixo o cargo, mas nunca a convicção em uma cidade que garanta o respeito à pessoa humana.

Sigo à disposição juntamente com minha equipe para que seja elaborado plano de transição para a continuidade das ações da pasta de Direitos Humanos e Cidadania do município de São Paulo.