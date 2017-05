Ministério do Trabalho é evacuado por alerta de bomba

O prédio do Ministério do Trabalho, em Brasília, foi evacuado nesta quinta-feira (25) por uma ameaça de bomba. A Polícia Federal e o Esquadrão Antibombas foram acionados. Os funcionários do ministério deixaram o local por volta das 10h.

De acordo com fontes locais, o pacote suspeito foi encontrado em uma sala de reuniões.

O incidente ocorre um dia após a Esplanada dos Ministérios ser palco de um protesto violento que reuniu mais de 35 mil pessoas e terminou em confronto com a polícia. Ao menos 49 pessoas ficaram feridas e sete foram detidas.