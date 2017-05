Juiz autoriza Eduardo Cunha a formular mais perguntas a Michel Temer

O juiz Vallisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília, autorizou o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB-RJ) a apresentar mais perguntas a serem encaminhadas ao presidente Michel Temer, no processo sobre irregularidades no Fundo de Investimentos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FI-FGTS). Temer é testemunha no caso.

Cunha terá três dias para fazer as novas perguntas. "Não vejo qualquer objeção à formulação de novas perguntas à testemunha Michel Miguel Temer Lulia, diante das novas informações acostadas aos autos", decidiu Vallisney em despacho assinado na última quarta-feira.

O magistrado aceitou ainda o pedido do Ministério Público Federal (MPF) para incluir duas novas testemunhas de acusação: o executivo Benedicto Júnior, da Odebrecht, que firmou acordo de delação premiada; e ex-presidente da OAS Léo Pinheiro, que ainda tenta um acordo.

Moro

Em outro processo que corre na Justiça Federal do Paraná, o juiz Sérgio Moro adotou uma medida diferente: vetou 21 das 41 perguntas encaminhadas por Cunha a Temer, com a alegação de que o teor era inapropriado, não cabendo à Justiça Federal de primeira instância conduzir investigações contra o presidente da República.