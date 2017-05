Homem é preso no aeroporto de Confins com substância para produzir ecstasy

Um homem de 40 anos foi preso nesta quarta-feira (24) no aeroporto de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, após ser flagrado com 9 quilos de uma substância semelhante ao metilenodioximetanfetamina (MDMA), princípio ativo do ecstasy. Ele será autuado por tráfico internacional de drogas. Segundo a Polícia Federal, o homem é brasileiro e aterrizou em voo proveniente de Portugal.

O flagrante se deu em trabalho de rotina onde os policiais contam com o apoio de cães especializados na identificação de drogas e explosivos. A substância foi encontrada no fundo falso de duas malas. Ela será encaminhada para um exame pericial para confirmar se é mesmo MDMA. De acordo com a Polícia Federal, com o volume apreendido, seria possível produzir mais de 50 mil comprimidos de ecstasy.

As investigações apontaram que o homem pretendia seguir viagem de ônibus para São Paulo. Ele será encaminhado para a Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem (MG), e ficará a disposição da Justiça. Se houver condenação por tráfico internacional de drogas, a pena pode chegar a 15 anos de reclusão.