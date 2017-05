Após manifestações, PF faz varredura no prédio do Ministério do Trabalho

A Polícia Federal (PF) fez nesta quinta-feira (25) uma varredura no prédio do Ministério do Trabalho. Por volta das 10h, o edifício foi evacuado e a área, isolada. A PF negou que houvesse suspeita de bomba no interior do edifício, como divulgaram alguns veículos de imprensa. Segundo a Polícia Federal, o que ocorreu foi uma perícia dos danos causados pelas manifestações de ontem (24) na Esplanada dos Ministérios.

Segundo a assessoria do Ministério do Trabalho, por volta do meio-dia, os servidores já puderam retornar ao trabalho.

Durante o protesto de ontem, o prédio do Ministério da Agricultura foi depredado. Um grupo de manifestantes invadiu o edifício e ateou fogo em algumas áreas. De acordo com o ministério, foram destruídos quadros que fazem parte da galeria de ex-ministros da pasta.

>> Ministério do Trabalho é evacuado por alerta de bomba